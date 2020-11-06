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    Fatih Terim'den Salih Uçan raporu

    Fatih Terim'den Salih Uçan raporu

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ın transfer edilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 11:06
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    Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, genç yaşta klasını göstererek İtalya'nın Roma takımına transfer olmuştu.

    Ancak İtalya'da beklentileri karşılayamayan ve Sion ile Empoli gibi takımlara gönderilen 26 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönme kararı almış ve 2019 yılında Alanyaspor ile anlaşmıştı.

    Fatih Terim den Salih Uçan raporu #1

    SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

    Alanya'da yeniden futbola dönen yetenekli oyuncu, bir kez daha büyük takımlara transfer olma şansı yakaladı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih'in alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

    67 yaşındaki teknik adamın, milli takımdan öğrencisi olan Salih'in yeteneklerine güvendiği ve ona şans vermek istediği belirtildi.

    Fatih Terim den Salih Uçan raporu #2

     

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