Fatih Terim'den Salih Uçan raporu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ın transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe'nin Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Salih Uçan, genç yaşta klasını göstererek İtalya'nın Roma takımına transfer olmuştu.

Ancak İtalya'da beklentileri karşılayamayan ve Sion ile Empoli gibi takımlara gönderilen 26 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönme kararı almış ve 2019 yılında Alanyaspor ile anlaşmıştı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Alanya'da yeniden futbola dönen yetenekli oyuncu, bir kez daha büyük takımlara transfer olma şansı yakaladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih'in alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.

67 yaşındaki teknik adamın, milli takımdan öğrencisi olan Salih'in yeteneklerine güvendiği ve ona şans vermek istediği belirtildi.