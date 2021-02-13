Fatih Terim'den yönetime Salih Uçan uyarısı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ı Beşiktaş'ın da transfer etmek istemesi, Galatasaray'da endişe yarattı.

Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli gibi takımlarda tutunamayan Salih Uçan, yıllar sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

Alanyaspor'da yeniden kendini bulan orta saha oyuncusu, Galatasaray ve Beşiktaş'ı peşine taktı.

TERİM'DEN UYARI GELDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın da istemesi üzerine yönetimle görüşen teknik direktör Fatih Terim'in, Salih konusundaki ısrarını bir kez daha dile getirdiği öğrenildi.

Vedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'daki başarısızlığı Salih'te yaşamak istemeyen yönetim, işi bu kez daha sıkı tutuyor.

GALATASARAY'A DA GOL ATTI

Bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol atıp 4 de asist yapan Salih, geçtiğimiz günlerde oynanan kupa maçında Galatasaray ağlarını da havalandırmıştı.