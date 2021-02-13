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    Fatih Terim'den yönetime Salih Uçan uyarısı

    Fatih Terim'den yönetime Salih Uçan uyarısı

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan'ı Beşiktaş'ın da transfer etmek istemesi, Galatasaray'da endişe yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 11:54
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    Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli gibi takımlarda tutunamayan Salih Uçan, yıllar sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

    Alanyaspor'da yeniden kendini bulan orta saha oyuncusu, Galatasaray ve Beşiktaş'ı peşine taktı.

    TERİM'DEN UYARI GELDİ

    Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'ın da istemesi üzerine yönetimle görüşen teknik direktör Fatih Terim'in, Salih konusundaki ısrarını bir kez daha dile getirdiği öğrenildi.

    Vedat Muriç, Mert Hakan ve İrfan Can'daki başarısızlığı Salih'te yaşamak istemeyen yönetim, işi bu kez daha sıkı tutuyor.

    Fatih Terim den yönetime Salih Uçan uyarısı #1

    GALATASARAY'A DA GOL ATTI

    Bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol atıp 4 de asist yapan Salih, geçtiğimiz günlerde oynanan kupa maçında Galatasaray ağlarını da havalandırmıştı.

    Fatih Terim den yönetime Salih Uçan uyarısı #2

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