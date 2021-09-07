Fatih Terim'in ileri uçtaki tercihi Halil Dervişoğlu

Milli arada taktik anlamında çalışmalarını sürdüren Fatih Terim'in, as santrfor olarak Halil Dervişoğlu'nu düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın Brentford'dan yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu, bir anda Teknik Direktör Fatih Terim'in ileride bir numaralı gözdesi oldu.

Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bulunduğu ön tarafta kimin oynayacağı merak ediliyordu.





ANA PLANDA HALİL

Fatih Terim'in, pas oyunundaki üst düzey performansı ve sırtı dönük oyundaki verimliliği nedeniyle Halil'i ana planda düşündüğü öğrenildi.

Diagne'nin fiziksel olarak iyi durumda olmasına karşın tecrübeli teknik adamın, özellikle oynatmak istediği hızlı ve pasa dayalı oyun düzeninde Halil'i önde gördüğü belirtildi.

CEBELİTARIK MAÇINDA KİLİDİ AÇTI

Milli Takım'ın son Cebelitarık maçında oyuna girip kilidi açan isim olan 21 yaşındaki forvet, geçen sezon sonunda da formuyla sarı-kırmızılı takımda formayı sırtına geçirmişti.



