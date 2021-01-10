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    Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed St. Etienne ile anlaştı

    Galatasaray'ın transferde talip olduğu Mostafa Mohamed için resmi açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 16:46
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    Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed St. Etienne ile anlaştı

    Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği karşısında 6-0 kazanan Galatasaray'da maç sonrası teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulunmuş ve Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediklerini belirtmişti. Zamalek kulübünden oyuncunun transferi hakkında açıklama geldi.

    Fatih Terim in istediği Mostafa Mohamed St. Etienne ile anlaştı #1

    "SAINT ETIENNE'LE ANLAŞTIK"

    Ahram Online'da yer alan habere göre Zamalek kulübünün basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in St. Etienne'e transfer olmaya yakın olduğunu belirtti. Salem, "Kısa süre içerisinde transfer bitecek. Yönetim olarak kararımızı önümüzdeki saatlerde açıklayacağız. Oyuncuyla da görüşmelerin bittiğini ve yakında St. Etienne'e katılacağını düşünüyorum" dedi.

    Fatih Terim in istediği Mostafa Mohamed St. Etienne ile anlaştı #2

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