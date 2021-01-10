Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed St. Etienne ile anlaştı

Galatasaray'ın transferde talip olduğu Mostafa Mohamed için resmi açıklama yapıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği karşısında 6-0 kazanan Galatasaray'da maç sonrası teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulunmuş ve Mostafa Mohamed'i transfer etmek istediklerini belirtmişti. Zamalek kulübünden oyuncunun transferi hakkında açıklama geldi.

"SAINT ETIENNE'LE ANLAŞTIK"

Ahram Online'da yer alan habere göre Zamalek kulübünün basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in St. Etienne'e transfer olmaya yakın olduğunu belirtti. Salem, "Kısa süre içerisinde transfer bitecek. Yönetim olarak kararımızı önümüzdeki saatlerde açıklayacağız. Oyuncuyla da görüşmelerin bittiğini ve yakında St. Etienne'e katılacağını düşünüyorum" dedi.