Fatih Terim'in Marcao ısrarı 15 milyon euro kazandırdı

Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attıktan sonra Fatih Terim tarafından takıma geri kazandırılan Marcao, Sevilla'ya 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak toplamda 15 milyon gelir getirdi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezona damgasını vuran Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na maç sırasında yumruk atması olayı hala hafızalarda.

Saha içerisinde sözlü diyaloğun ardından takım arkadaşına yumruk atan Brezilyalı oyuncu taraftarın da tepkisini almış ve kadro dışı bırakılması istenmişti.

Başarılı savunmacı takım arkadaşı Kerem'den özür dileyerek affedilme talebinde bulunmuştu. 8 maç ceza alan futbolcuya dönemin teknik direktörü Fatih Terim destek çıkmış, Avrupa maçlarında oynatmaya karar vermişti.

15 milyon euro gelir elde edildi

Geçen sezon tüm takımın kötü olmasına rağmen istikrarını koruyan Marcao ise Sevilla'ya transfer olarak Galatasaray'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro kazandırdı.

Kadro dışı bırakılması halinde piyasa değeri düşecek olan deneyimli oyuncudan gelen parayla birlikte eksik mevkilerin de hızlıca doldurulması planlanıyor. Bu da Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma kazandırdığı bir başka artı olmuş oldu.