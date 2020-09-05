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    Fatih Terim'in orta saha sıkıntısı

    Fatih Terim'in orta saha sıkıntısı

    Henüz orta sahaya transfer yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Lerma, Moder, Johensen ve Kouyate'den en az birinin alınmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 16:25
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    Şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, hala orta sahaya takviye yapmadı.

    Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer isteyen teknik direktör Fatih Terim, yönetimden hızlanmalarını talep etti.

    Fatih Terim in orta saha sıkıntısı #1

    4 İSİMLİK LİSTE VERDİ

    Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'la bir görüşme gerçekleştiren 67 yaşındaki teknik adam, tecrübeli yöneticiye Bournemouth’dan Lerma, Lech Poznan’dan Moder, Fulham’dan Johansen ve Crystal Palace’tan Kouyate'nin yer aldığı 4 kişilik bir liste verdi.

    Fatih Terim in orta saha sıkıntısı #2

    Bu isimlerden en az birinin alınmasını isteyen Terim, transferlerin kısa süre içerisinde takıma katılmasını bekliyor.

    Fatih Terim in orta saha sıkıntısı #3

    Fatih Terim in orta saha sıkıntısı #4

     

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