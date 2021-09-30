Fatih Terim'in son gözdesi: Ricardo Pepi

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, devre arası için MLS takımlarından FC Dallas'ta forma giyen Ricardo Pepi'yi listesine aldığı öğrenildi.

Devre arasında Mostafa Mohamed ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, önceki gün güvendiği scoutları ABD'ye göndererek MLS'ten potansiyel bir golcü alınmasını istemişti.

LİSTENİN BAŞI RICARDO PEPI

ABD'ye çıkartma yapan gözlemci ekibinden Terim'e ilk raporun geldiği öğrenildi. Listenin en başında Dallas forması giyen Ricardo Pepi var.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 25 lig maçında 12 gol 2 asist yaparak yıldızı parlayan Pepi'nin, Terim'in beğenisine sunulduğu ve tecrübeli hocadan da onay geldiği kaydedildi.

Galatasaray'ın istediği Ricardo Pepi - İZLE



FIRSATÇI GOLCÜ ÖZELLİĞİ VAR

Son vuruşlardaki ustalığının yanı sıra fırsatçı olmasıyla da bilinen ABD'li santrfor, her pozisyonda olması gereken yerde bulunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 1.85'lik forvetin, yıldızı daha da parlamadan devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.