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    Fatih Terim'in son gözdesi: Ricardo Pepi

    Fatih Terim'in son gözdesi: Ricardo Pepi

    Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, devre arası için MLS takımlarından FC Dallas'ta forma giyen Ricardo Pepi'yi listesine aldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:19
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    Devre arasında Mostafa Mohamed ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, önceki gün güvendiği scoutları ABD'ye göndererek MLS'ten potansiyel bir golcü alınmasını istemişti.

    LİSTENİN BAŞI RICARDO PEPI

    ABD'ye çıkartma yapan gözlemci ekibinden Terim'e ilk raporun geldiği öğrenildi. Listenin en başında Dallas forması giyen Ricardo Pepi var.

    Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 25 lig maçında 12 gol 2 asist yaparak yıldızı parlayan Pepi'nin, Terim'in beğenisine sunulduğu ve tecrübeli hocadan da onay geldiği kaydedildi.

    Galatasaray'ın istediği Ricardo Pepi - İZLE

    Fatih Terim in son gözdesi: Ricardo Pepi #1

    FIRSATÇI GOLCÜ ÖZELLİĞİ VAR

    Son vuruşlardaki ustalığının yanı sıra fırsatçı olmasıyla da bilinen ABD'li santrfor, her pozisyonda olması gereken yerde bulunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 1.85'lik forvetin, yıldızı daha da parlamadan devre arasında transfer edilmesi bekleniyor.

    Fatih Terim in son gözdesi: Ricardo Pepi #2

    Fatih Terim in son gözdesi: Ricardo Pepi #3

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