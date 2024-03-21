Fatih Terim'in takımından orta sahaya takviye: Nemanja Maksimovic

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Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştirdi. Yunan ekibi, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic'i kadrosuna kattı.
Panathinaikos, Getafe'den transfer ettiği Sırp futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
31 maçta 4 gol attı
Sezon sonunda Getafe ile sözleşmesi sona erecek olan Maksimovic, İspanyol kulübünde sezonu tamamlayacak ve ardından Panathinaikos'a katılacak.
Bu sezon Getafe formasıyla 31 maça çıkan Maksimovic, 4 gol kaydetti.
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