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Fatih Terim'in takımından orta sahaya takviye: Nemanja Maksimovic

Fatih Terim'in takımından orta sahaya takviye: Nemanja Maksimovic Panathinaikos, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı ve ilk hamlesini yaptı. Yunan ekibi, Getafe'den 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nemanja Maksimovic'i kadrosuna kattı.