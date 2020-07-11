F.Bahçe, Perotti ile anlaştı

Fenerbahçe'nin, bir süredir kadrosuna katmak istediği Diego Perotti ile el sıkıştığı öğrenildi.

Süper Lig'de bu sezon herhangi bir iddiası kalmayan ve son olarak Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte sportif direktör olarak görev alacağı bilinen Emre Belözoğlu, gelecek sezon kadro yapılanması adına çalışmalarına devam ediyor.

SON HEDEFİ PEROTTİ

Daha önce takıma Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş'ın katılmasında önemli bir rol oynayan Belözoğlu, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.

Tecrübeli futbolcunun, Roma'da çok fazla forma şansı bulamayan Diego Perotti'yi istediği öğrenilmişti. Sarı-lacivertlilerin, transferi bitirme aşamasına getirdiği belirtildi.

2+1 YILLIĞINA EL SIKIŞTI

Fenerbahçe, dış transferde ilk imzayı Arjantinli futbolcuya attırmaya hazırlanıyor...

Sarı-lacivertlilerin, Perotti ile 2+1 yıllığına anlaşmaya varmasının yanı sıra, kulübü Roma ile de el sıkıştığı ve İtalyan ekibinin bu transfer konusunda Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

20 MAÇTA 4 GOL

Genoa'dan Roma'ya 9 milyon euroya bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu; bu sezon 20 maçta forma giyerken, takımına 4 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.