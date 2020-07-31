F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Kaan, Zenit'in listesinde

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan ile Rus ekibi Zenit'in de ilgilendiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yabancı kuralında değişikliğe gitmesinin ardından futbol kulüplerinin de transferde öncelikleri yerli oyuncular oldu.

Daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan için rakip oldu.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberinde, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.

2 MİLYON EUROLUK OPSİYON

31 Temmuz'a kadar 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın gelen teklifleri değerlendirerek son kararı vereceği vurgulandı.

İtalya'dan Atalanta'nın da temasa geçtiği belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

G.SARAY BODRUM'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yetkililerin Kaan Ayhan'la Bodrum'da bir araya gelerek transfer için görüştüğü ve milli futbolcuya yıllık 1 milyon euro önerdiği öğrenilmişti.