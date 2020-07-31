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    F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Kaan, Zenit'in listesinde

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan ile Rus ekibi Zenit'in de ilgilendiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 10:24
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    F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Kaan, Zenit'in listesinde

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yabancı kuralında değişikliğe gitmesinin ardından futbol kulüplerinin de transferde öncelikleri yerli oyuncular oldu.

    Daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan için rakip oldu.

    İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberinde, Fortuna Düsseldorf'tan kesinlikle ayrılacağı kaydedilen Kaan'ın taliplerinin günden güne arttığı belirtildi ve Zenit'in de son olarak devreye girdiği ifade edildi.

    F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Kaan, Zenit'in listesinde #1

    2 MİLYON EUROLUK OPSİYON

    31 Temmuz'a kadar 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini yatıran kulübe imza atma hakkı bulunan Kaan Ayhan'ın gelen teklifleri değerlendirerek son kararı vereceği vurgulandı.

    İtalya'dan Atalanta'nın da temasa geçtiği belirtilen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bundesliga'da 31 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    G.SARAY BODRUM'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yetkililerin Kaan Ayhan'la Bodrum'da bir araya gelerek transfer için görüştüğü ve milli futbolcuya yıllık 1 milyon euro önerdiği öğrenilmişti.

    F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Kaan, Zenit'in listesinde #2

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