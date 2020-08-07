F.Bahçe Vedat'ın yerine Smolov'u getiriyor

Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler Lokomotif Moskova'nın golcü futbolcusu Fedor Smolov'u istiyor.

Fenerbahçe'de forvet konusunda arka arkaya gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

VEDAT'IN YERİNE FORVET ARANIYOR

Kosovalı yıldız Vedat Muriç'e Lazio'nun 18 milyon euroluk bir teklifle gelmesinin ardından golcü futbolcuyu göndermeyi iyiden iyiye düşünmeye başlayan sarı-lacivertliler, Muriç'i aratmayacak bir isim arayışlarını sürdürüyor.

SMOLOV'DA KARAR KILINDI

Bu hedefle yola çıkan Emre Belözoğlu, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçilen Fedor Smolov'u listesine aldı.

Gol yollarında etkili olan Rus futbolcu, 2015/16 ve 2016/17 yıllarında gol kralı olarak dikkat çekmişti. Geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren Smolov'a resmi teklif yapan Fenerbahçe, Vedat'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Rus golcü için Lokomotif Moskova ile anlaşacak.