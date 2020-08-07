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    F.Bahçe Vedat'ın yerine Smolov'u getiriyor

    F.Bahçe Vedat'ın yerine Smolov'u getiriyor

    Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler Lokomotif Moskova'nın golcü futbolcusu Fedor Smolov'u istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 11:15
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    F.Bahçe Vedat'ın yerine Smolov'u getiriyor

    Fenerbahçe'de forvet konusunda arka arkaya gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    VEDAT'IN YERİNE FORVET ARANIYOR

    Kosovalı yıldız Vedat Muriç'e Lazio'nun 18 milyon euroluk bir teklifle gelmesinin ardından golcü futbolcuyu göndermeyi iyiden iyiye düşünmeye başlayan sarı-lacivertliler, Muriç'i aratmayacak bir isim arayışlarını sürdürüyor.

    F.Bahçe Vedat ın yerine Smolov u getiriyor #1

    SMOLOV'DA KARAR KILINDI

    Bu hedefle yola çıkan Emre Belözoğlu, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçilen Fedor Smolov'u listesine aldı.

    Gol yollarında etkili olan Rus futbolcu, 2015/16 ve 2016/17 yıllarında gol kralı olarak dikkat çekmişti. Geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren Smolov'a resmi teklif yapan Fenerbahçe, Vedat'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Rus golcü için Lokomotif Moskova ile anlaşacak.

    F.Bahçe Vedat ın yerine Smolov u getiriyor #2

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