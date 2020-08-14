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    F.Bahçe'nin keşfettiği Marlon'u Trabzonspor aldı

    Trabzonspor'un yeni sol beki Marlon'un, 3 yıl önce Müjdat Yetkiner tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 09:55
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    F.Bahçe'nin keşfettiği Marlon'u Trabzonspor aldı

    Trabzonspor'un önceki gün renklerine bağladığı Brezilyalı sol bek Marlon'un, yıllar önce Fenerbahçe tarafından keşfedildiği öğrenildi.

    YETKİNER RAPOR SUNDU, ALMADILAR

    2017 yılında sarı-lacivertli kulüpte Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner, Fluminense'de forma giyen Marlon konusunda yönetime rapor verdi.

    Ancak, dönemin başkanı Aziz Yıldırım listeyi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman ve Hasan Çetinkaya'ya iletmesini istedi.

    İzleme komitesinden Müjdat Yetkiner'in verdiği isim konusunda Aykut Kocaman'la yaptığı görüşme sonrası o dönem 20 yaşında olan Brezilyalı sol bekin transfer edilmemesi kararı çıktı

    Trabzon'un yeni transferi Marlon'un oyun tarzı

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