Dolar
7.3893
0.4376%
Euro
8.7621
0.5531%
Altın
1950.84
0.3219%
Borsa
1083.51
-0.0295%
G. Altın
463.51
0.7385%
Bitcoin
87697.58
0.8388%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    FC Mariupol, Allahyar'ı istiyor

    Ukrayna ekibi FC Mariupol, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek için resmi teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 12:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    FC Mariupol, Allahyar'ı istiyor

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'e sürpriz bir talip çıktı.

    TRT Spor'un haberine göre, Ukrayna ekibi FC Mariupol, 19 yaşındaki İranlı golcü için harekete geçti.

    GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    FC Mariupol'un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

    Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 TFF 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı.

    FC Mariupol, Allahyar ı istiyor #1

    Görüş Bildir