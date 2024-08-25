Felix Uduokhai, Beşiktaş için İstanbul'da

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 7. transferini duyurmaya hazırlanıyor.
Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour'u renklerine bağlayan Beşiktaş, sıradaki hamlesini savunma hattına yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Siyah-beyazlılar, Augsburg'da oynayan Nijerya asıllı Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi.
UDUOKHAI'NİN MALİYETİ
Beşiktaş, Almanya’nın Augsburg Kulübü’nden 5.5 milyon euro’ya satın aldığı 26 yaşındaki defans oyuncusuna yılda 2 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
TESİSİLERİ GEZMİŞTİ
Beşiktaş, transfer döneminde daha önce Udokhai ile anlaşmış ve 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelerek Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmişti.
UDUOKHAI'NİN KARİYERİ
Aue'nin altyapısında futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.
Başarılı futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.
Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.
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