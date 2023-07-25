Fenerbahçe, 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna kattı TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısında forma giyen ve gelecekte büyük bir sıçrama yapması beklenen 15 yaşındaki futbolcu Efe Konuşkan, Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Transfer döneminin hızlı ekibi olan Fenerbahçe, bir imza daha attırdı.

Bu kez altyapı için hamle yapan sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde yer alan 15 yaşındaki genç oyuncu, Efe Konuşkan'ı renklerine bağladı.

"Hayallere doğru ilk adım"

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gelişmeyi takipçilerine paylaşan genç futbolcu, yaptığı paylaşıma, "Hayallere doğru ilk adım" notunu düştü.

Sol ayaklı futbolcu geçtiğimiz yıl Bucaspor 1928 formasıyla Elit Akademi U15 liginde 24 maçta 5 gol kaydetti.

Genç oyunculara ayrı bir önem veren sarı-lacivertliler, Efe Konuşkan'ı 'Yeni Arda Güler' olarak görüyor.