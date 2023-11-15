Fenerbahçe, 15 yaşındaki Yiğit Evin'i transfer etti İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin de takip ettiği genç oyuncu Yiğit Evin'i renklerine bağladı.

DHA

Geleceğe yönelik takviyelerini sürdüren Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği 15 yaşındaki Yiğit Evin'i kadrosuna kattı.

Yiğit Evin, Gençlerbirliği U16 ve U17 takımında gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Avrupa kulüpleri takipte

Bundan sonraki kariyerine Fenerbahçe forması altında devam edecek oyuncuyu Avrupa’da birçok kulübün de takip ettiği ettiği konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon U16 liginde 17 gol 15 asist yapmayı başaran genç oyuncu, daha önceki sezonlarda da U14 ve U15'te gol ve asist kralı olmuş, bu yıl Gençlerbirliği U17 takımında çıktığı 6 maçta 4 gol 6 asist yapmıştı.

Yiğit Evin kimdir?

25 Ocak 2008 Çankaya doğumlu olan Yiğit Evin, sağ ve sol kanat olarak görev yapıyor. 2018 yılında Gençlerbirliği altyapısına giren 15 yaşındaki oyuncu, 5 yıldır altyapının değişik kademelerinde görev yapıyor.

Milli takım yetkililerince yakından takip edilen Yiğit, 1 kez U14, 2 kez U15 ve 1 kez de U16 milli takımlarında ay-yıldızlı formayı giydi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)