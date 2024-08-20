Fenerbahçe, 17 yaşındaki Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı Fenerbahçe, Balıkesirspor'dan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiğini resmen duyurdu.

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Haber Merkezi

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladığını duyurdu.

ARDA GÜLER'E BENZETİLDİ

Sosyal medyada ise Akgün, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'e benzetildi.

"4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI"

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?

Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi.

Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı.

Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.