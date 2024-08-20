Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosuna bir takviye daha yaptı.
Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladığını duyurdu.
ARDA GÜLER'E BENZETİLDİ
Sosyal medyada ise Akgün, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısında keşfederek vitrine çıkardığı ve 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e sattığı Arda Güler'e benzetildi.
"4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI"
Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.
ARDA İBRAHİM AKGÜN KİMDİR?
Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi.
Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ün ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı.
Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.
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