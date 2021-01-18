Euro
9.0448
0.37%
Dolar
7.4897
0.42%
Altın
441.95
0.95%
Borsa
1.534
0.62%
Bitcoin
278.009
3.48%
EXEN Coin
16.20
-0.49%
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti

    Son yıllarca birçok stoper transfer etmesine rağmen defans hattından memnun kalmayan Fenerbahçe, son olarak Szalai'yi kadrosuna kattı.
    • AA
    • 18.01.2021 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti

    22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi transfer eden Fenerbahçe, stoper bölgesine nokta atışı yapmakta zorlanıyor.

    3 HOCA 9 STOPER ALDIRDI

    Haziran 2018'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertliler, bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti #1

    Sezon başında bu bölgede Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ı elinde bulunduran, daha sonra bu oyuncuların yanına Marcel Tisserand-Mauricio Lemos ikilisini katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırmıştı.

    Yeni sezonun geride kalan kısmını savunmada Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dörtlüsüyle geçiren sarı-lacivertliler, stoper mevkisinden beklediği katkıyı alamaması üzerine transferde yine bu bölgeye takviye yapma gereği duydu.

    Sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai hamlesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoperle sözleşme imzalamış oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir