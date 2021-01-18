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- Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti
Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti
- AA
- 18.01.2021 - 14:54
22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi transfer eden Fenerbahçe, stoper bölgesine nokta atışı yapmakta zorlanıyor.
3 HOCA 9 STOPER ALDIRDI
Haziran 2018'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertliler, bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.
Sezon başında bu bölgede Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ı elinde bulunduran, daha sonra bu oyuncuların yanına Marcel Tisserand-Mauricio Lemos ikilisini katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırmıştı.
Yeni sezonun geride kalan kısmını savunmada Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dörtlüsüyle geçiren sarı-lacivertliler, stoper mevkisinden beklediği katkıyı alamaması üzerine transferde yine bu bölgeye takviye yapma gereği duydu.
Sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai hamlesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoperle sözleşme imzalamış oldu.