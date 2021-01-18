Fenerbahçe, 2,5 yılda 9 stoper transfer etti

Son yıllarca birçok stoper transfer etmesine rağmen defans hattından memnun kalmayan Fenerbahçe, son olarak Szalai'yi kadrosuna kattı.

22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi transfer eden Fenerbahçe, stoper bölgesine nokta atışı yapmakta zorlanıyor.

3 HOCA 9 STOPER ALDIRDI

Haziran 2018'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertliler, bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.

Sezon başında bu bölgede Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ı elinde bulunduran, daha sonra bu oyuncuların yanına Marcel Tisserand-Mauricio Lemos ikilisini katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırmıştı.

Yeni sezonun geride kalan kısmını savunmada Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dörtlüsüyle geçiren sarı-lacivertliler, stoper mevkisinden beklediği katkıyı alamaması üzerine transferde yine bu bölgeye takviye yapma gereği duydu.

Sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai hamlesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoperle sözleşme imzalamış oldu.