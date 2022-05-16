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- Fenerbahçe 5 oyuncu ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe 5 oyuncu ile yollarını ayırıyor
- 16.05.2022 - 16:53
- Güncelleme : 16.05.2022 - 17:12
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Avrupa kupaları için ikinciliği bırakmak istemeyen sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in ekibi Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.
Bu skorla Fenerbahçe, puanını 70'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile yakalanan olumlu grafik, yönetimi yeni hoca düşüncesinde kararsız bıraktı.
Yeni sezon için raporunu hazırlayan İsmail Kartal, yönetime oluşturduğu raporu sunmuştu.
Yeni sezonda 5 isim olmayacak
Sarı-lacivertli yönetim, henüz bir hoca ile anlaşmamışken yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 5 oyuncuyu satmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler; Enner Valencia, Diego Rossi, Filip Novak, Attila Szalai ve Luiz Gustavo'yu satıp gelir elde etmeyi planlıyor.