Fenerbahçe 5 oyuncu ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe 5 oyuncu ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları devam ederken, yönetim yeni sezonda 5 futbolcu ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Avrupa kupaları için ikinciliği bırakmak istemeyen sarı-lacivertliler, Volkan Demirel'in ekibi Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Bu skorla Fenerbahçe, puanını 70'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ile yakalanan olumlu grafik, yönetimi yeni hoca düşüncesinde kararsız bıraktı.

Yeni sezon için raporunu hazırlayan İsmail Kartal, yönetime oluşturduğu raporu sunmuştu.

Yeni sezonda 5 isim olmayacak

Sarı-lacivertli yönetim, henüz bir hoca ile anlaşmamışken yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 5 oyuncuyu satmayı planlıyor.

Sarı-lacivertliler; Enner Valencia, Diego Rossi, Filip Novak, Attila Szalai ve Luiz Gustavo'yu satıp gelir elde etmeyi planlıyor.



