Fenerbahçe 6 genç oyuncuyla sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler dahil altı genç oyuncusunun sözleşmesini yeniledi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon üstün performans gösteren genç oyuncular için harekete geçti.

Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Fenerbahçe, 6 oyuncuyla sözleşme yeniledi. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

"BİZ BİR SPOR KULÜBÜYÜZ"

Ali Koç açıklamalarında, "Birkaç gün evvel buradaydık. Kaygı verici konular için buradaydık. Bugün kulübümüzün yarınlarını dizayn edecek güzel, mutlu, pozitif bir konu için bir araya geldik. Söz konusu gençler ise camiamızın da fazlasıyla heyecanlandığını gerek sosyal medyada gerek geri bildirimde gerek basında memnuniyet verici biçimde izliyoruz. 2018'de göreve geldik. Şöyle bir şey demiştim. Bizden inşaat, arazi, yatırım bekleyin. Biz bir spor kulübüyüz. Her türlü yatırım tamamen ve tamamen spor odaklı olacak.

"CİDDİ BİR YAPISAL DEĞİŞİKLİĞE GİTMEMİZ GEREKTİ"

Hayalimdeki en büyük şey, ayrılırken geri dönüp baktığımda buraya dünya çapında örnekleriyle, muadilleriyle aynı seviyede olabilecek, Türkiye'ye emsal teşkil edecek akademi çerçevesinde de yapmayı hayal ediyoruz. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü ve rakiplerimizin de buna dahil, 2-2.5-3 sahayla sistemi çevirmeye çalışıyoruz. Bizim 1 tanesi çim saha. Her bakımdan yetersiz. Buna rağmen altyapı kadroları iyi işler çıkarıyorlar. Bizim için tüm oyuncularımız değerli. Yaşlılara en çok, gençlere en az süre veren ülke Türkiye. Gençleşme operasyonuyla beraber artık Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlardan gerek yabancı gerek Türk oyuncular olsun ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerekti. Orada da ilerleme sağladık. Ferdi, bilmiyorum kendisi biliyor mu, ben başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'nın Sardunya Adası'na gittiğimde Cocu ile görüştüm. NEC'te oynayan bir Türk çocuk var, ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi olur, çok iyi tanıyorum dedi. Ferdi'yi aldık." ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELDİĞİMDE SAKALIM YOKTU"

Ali Koç'un ardından söz alan Ferdi Kadıoğlu, "Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. Sakalım yoktu, 9 kilo daha azdım. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. 4 yılımdaki en iyi performansımı getiriyorum. Fenerbahçe için önemli bir gün. Burada çok yetenekli oyuncular var." açıklamasında bulundu.

"BURASI BENİM EVİM"

Muhammed Gümüşkaya ise sözlerinde, "Çok mutluyum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME PROSEDÜR BEN ZATEN FENERBAHÇELİYİM"

Ardından Arda Güler söz aldı. Güler açıklamasında, "Aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz inşallah. Sözleşme bizim için prosedür. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Oynuyorum, oynamaya devam edeceğim. İyi ki Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

"BEN 11 YAŞINDA FENERBAHÇE'YE GELDİM"

Daha sonra söz alan Ertuğrul Çetin, "Bugün burada olmamda kimin zerre kadar üzerimde hakkı varsa teşekkür ediyorum. Ben 11 yaşımda Fenerbahçe'ye geldim. Fikirtepe, Can Bartu, Samandıra her yerde oynadım. Bu sözleşme sadece prosedür. Biz Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. İyi ki Fenerbahçe!" dedi.

"KÜÇÜK YAŞTAN BERİ CUBUKLU FORMAYLA GOL ATMANIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Diğer bir genç oyuncu olan Melih Bostan, "6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutlu, gururluyum. Çok küçük yaştan beri a takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bu şansı verdi. Ben de çok çalışıp bu şansın karşılığını vereceğim. İyi ki Fenerbahçe!" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE AŞKIYLA KONUŞACAĞIM"

Son olarak söz alan İsak Vural, "Bugün sabah bir mesaj almıştım. Bugün söylemem gerekenlere dair ama onları söylemeyeceğim. Kalbimde olan Fenerbahçe aşkıyla konuşacağım. Ben sarı lacivert renklerle doğmuş, büyümüş biri olarak bu stadyumda dünyanın en taraftarlarıyla oynamak için hayal kurdum.

Babam ve dedem büyük Fenerbahçe taraftarıydılar. Bana bu sevgiyi aşıladılar. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe!" açıklamasında bulundu.