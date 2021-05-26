Fenerbahçe Aboubakar için devreye girdi

Forvet sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezon için Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Aboubakar'la görüşmelere başladı.

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, “Gelecek sezon için takımın yüzde 70’i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız.” demişti.

İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.

Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon Kara Kartal’la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

3 YILLIK ANLAŞMA PLANLANIYOR

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlılar’ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun, kulübünden uzatma için 3.5 milyon euro istediği konuşulmuştu.

Fanatik'in haberine göre, Fener’le yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Aboubakar’la, Avrupa’dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

"BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA KULÜBE GİTMEM"

Bu sezon siyah-beyazlı formayla iyi bir performans sergileyen Aboubakar, geçtiğimiz günlerde adının Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığını ancak Türkiye'de, Beşiktaş'tan başka kulübe gitmeyeceğini açıklamıştı.