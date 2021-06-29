Fenerbahçe, Achille Polonara'yı açıkladı

Fenerbahçe Beko, Baskonia'dan Achille Polonara'yı transfer ettiğini açıkladı.

İki sezon boyunca İspanyol temsilcisi Baskonia forması giyen İtalyan forvet Achille Polonara, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BASKONIA’DA FORMA GİYİYORDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.