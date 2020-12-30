Fenerbahçe, Ahmed Kutucu'nun peşinde

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu da listesine aldığı öğrenildi.

Sezon başında tam 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı girecek gibi görünüyor.

Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'yla ilgilenen sarı-lacivertliler, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu da listesine aldı.

BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE

20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planlayan Fenerbahçe'de transferi, sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.

5 GOL 3 ASİST

Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen Ahmed, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

A Milli Takım'a çağrılan Ahmed Kutucu, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarına ilk 11'de başlamıştı.