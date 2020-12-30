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Fenerbahçe, Ahmed Kutucu'nun peşinde
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'yu da listesine aldığı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 15:47
- Güncelleme : 30.12.2020 - 15:58
Sezon başında tam 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hızlı girecek gibi görünüyor.
Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'yla ilgilenen sarı-lacivertliler, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu da listesine aldı.
BELÖZOĞLU BİZZAT DEVREDE
20 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planlayan Fenerbahçe'de transferi, sportif direktör Emre Belözoğlu yürütüyor.
5 GOL 3 ASİST
Kutucu'nun satın alma bedeli 2 milyon euro olarak belirlendi. Sağ kanatta da görev yapabilen Ahmed, Bundesliga'da 3 sezonda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 3 asist kaydetti.
A Milli Takım'a çağrılan Ahmed Kutucu, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki Andorra ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Macaristan maçlarına ilk 11'de başlamıştı.