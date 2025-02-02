Fenerbahçe, Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı

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Devre arası transfer döneminde Anderson Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Stoper bölgesine iki isimle güçlendiren Fenerbahçe, bu mevkiye bir takviye daha yapabilir.

FENERBAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Ahmetcan Kaplan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon euroya transfer olan Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ajax ile bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 503 dakika süre alabildi.