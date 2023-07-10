Fenerbahçe, Alexander Djiku ile anlaştı Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, tüm hızıyla kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından savunma bölgesine de takviye yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Djiku ile anlaşmaya vardı.

3 yıllık sözleşme için anlaşıldı

Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

Bonservisi elinde bulunuyor

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg formasını giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, geçen sezon Fransız ekibinde 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, talipleri olan Attila Szalai'nin ayrılması halinde stopere bir takviye daha yapacak.