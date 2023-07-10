Fenerbahçe, Alexander Djiku ile anlaştı

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, tüm hızıyla kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından savunma bölgesine de takviye yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Djiku ile anlaşmaya vardı.
3 yıllık sözleşme için anlaşıldı
Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme için anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.
Bonservisi elinde bulunuyor
Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg formasını giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, geçen sezon Fransız ekibinde 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, talipleri olan Attila Szalai'nin ayrılması halinde stopere bir takviye daha yapacak.