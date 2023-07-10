Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu resmen açıkladı Sarı lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın da ilgilendiği savunma oyuncusu Alexander Djiku ile anlaştığını açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, tüm hızıyla kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından savunma bölgesine de takviye yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Djiku ile anlaşmaya vardı.

3 yıllık sözleşme için anlaşıldı

Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.



Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Djik'nun kariyeri

Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg formasını giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, geçen sezon Fransız ekibinde 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, talipleri olan Attila Szalai'nin ayrılması halinde stopere bir takviye daha yapacak.