Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu resmen açıkladı

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, tüm hızıyla kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından savunma bölgesine de takviye yapıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Alexander Djiku ile anlaşmaya vardı.
3 yıllık sözleşme için anlaşıldı
Fenerbahçe, oyuncunun temsilcisi ile yaptığı görüşmede 3+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncuya yaklaşık yıllık 1.5 milyon euro ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Alexander Djiku’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
Djik'nun kariyeri
Son olarak Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg formasını giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoper, geçen sezon Fransız ekibinde 31 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, talipleri olan Attila Szalai'nin ayrılması halinde stopere bir takviye daha yapacak.