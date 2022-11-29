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    Fenerbahçe Alman stoper: Timo Hubers

    Ocak ayı için kadrosuna bir stoper transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin Köln'de forma giyen Timo Hubers ile ilgilendiği öne sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 19:50
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    Fenerbahçe Alman stoper: Timo Hubers

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi.

    Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Köln'de forma giyen 26 yaşındaki Alman stoper Timo Hubers ile ilgileniyor.

    Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hubers ile Fenerbahçe'nin dışında birkaç kulübün daha ilgilendiği belirtildi.

    "Büyük ihtimalle kalacak"

    Hubers hakkında çıkan transfer haberleri ilgili geçtiğimiz haftalarda konuşan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, "Bizim gördüğümüz kadarıyla Timo Hubers çok büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca Köln formasını giyecek." demişti.

    26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol kaydetti.

    Fenerbahçe Alman stoper: Timo Hubers #1


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