Fenerbahçe, Altay'ın sözleşmesini uzatacak

Performansıyla göz dolduran Altay, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Fenerbahçe de önlem olarak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Altay ile yeni sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Attila Szalai ve Altay Bayındır başta olmak üzere birçok futbolcusuna teklifler gelen sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli şekilde çalışıp karar alıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya'da Altay Bayındır artan performansıyla dikkat çekiyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan 24 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanıyordu. Yönetimden 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

Sarı-lacivertliler erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardı ve kaleyi uzun yıllar daha garantiye aldı.

4 yıllık yeni sözleşme

Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı öğrenildi. Milli Takım dönüşünde başarılı sporcu, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti. Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırarak ayrılmayı düşünmüyor.

Serbest kalma bedeli 25 milyon euro olacak

Fenerbahçe yeni kontratına bonservis bedeli olarak 25 milyon euro yazacak.

Altay Bayındır geçtiğimiz sezonun bir bölümünü sakat geçirdi. Genç eldiven 38 lig maçının 24'ünde forma giyebildi. 20 gol yedi. 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.