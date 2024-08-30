Fenerbahçe, Amrabat'ı aldıktan sonra da durmayacak! Orta sahaya bir isim daha

Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Giovani Lo Celso, Tottenham'dan ayrılmak üzere. Arjantinli futbolcunun takımından ayrılması kesinleşti.
Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANABİLİR
Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri, 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
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