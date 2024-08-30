Fenerbahçe, Amrabat'ı aldıktan sonra da durmayacak! Orta sahaya bir isim daha Fenerbahçe'nin orta saha listesinde yer alan 28 yaşındaki Giovani Lo Celso'dan sevindirici bir gelişme yaşandı. Tottenham, Arjantinli futbolcuyu kadrosundan ayırma kararı aldı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Giovani Lo Celso, Tottenham'dan ayrılmak üzere. Arjantinli futbolcunun takımından ayrılması kesinleşti.

Bu gelişme, sarı-lacivertlilerin Lo Celso için harekete geçme ihtimalini artırdı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANABİLİR

Amrabat'ın transferinin ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Lo Celso için çalışmalarını hızlandırabileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Son iki sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Lo Celso'nun güncel piyasa değeri, 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.