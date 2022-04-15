Fenerbahçe, Anderson Talisca ile görüştü

Daha önce Beşiktaş'ta yaptığı işlerle adından söz ettiren Anderson Talisca'ya Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Başkan Ali Koç, futbolcunun menajeriyle görüşerek transfer hakkında bilgi aldı.

Yeni sezon planlamasına hız veren Fenerbahçe, Süper Lig'in yakından tanıdığı iki hücum oyuncusuna gözünü dikti. Mesut Özil, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Tisserand başta olmak üzere pek çok önemli futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, maaş bütçesinde oluşacak boşluğu Anderson Talisca'da kullanmak istiyor.

Beşiktaş'taki performansıyla gönüllerde taht kuran Talisca'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesini maaş ödemesini yaparak engelleyen Al-Nassr'ın, ekonomik sıkıntıları aşamadığı öğrenildi.

3 milyon euro yıllık ücret artı imza parası

Fenerbahçe'nin Talisca için menajeriyle görüştüğü öğrenilirken, futbolcu tarafının 3 milyon euro yıllık ücret ve artı imza parası istediği öğrenildi.

Suud ekibiyle görüşecek olan sarı-lacivertlilerin transferi bitirmek için her yolu deneyeceği öğrenilirken, Beşiktaş'ın da Brezilyalı oyuncuya ilgisi olduğu biliniyor.

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin sezon sonunda resmi adımı atması bekleniyor.