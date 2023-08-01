Fenerbahçe aradığı 6 numarayı buldu: Rade Krunic 6 numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Milan'ın deneyimli ismi Rade Krunic transferinde sona yaklaştı.

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Defansif orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan’ın yıldızıyla temaslarını sıklaştırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic’in de transferinde önemli bir aşama kaydetti.

Sözcü'nün haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli bir aşama kaydederken, Edin Dzeko bu transferde etkin rol oynuyor.

34 maça çıktı

Geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde 34 maça çıkan Krunic bu karşılaşmalara bir gol ve bir asist sığdırdı.

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen deneyimli oyuncu Dzeko’nun da forma giydiği Bosna-Hersek Milli Takımı’nın en önemli oyuncuları arasında yer alırken, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde iki maçta 180 dakika süre aldı.