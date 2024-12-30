Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa'da buldu

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Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları dolayısıyla büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.

Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.

BRASSIER'IN PERFORMANSI

1.86'lık stoper, Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.

Sarı-lacivertlilerin, ocakta Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.

AYAKLARINA HAKİM

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.

Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak dikkat çekiyor.