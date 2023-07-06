Fenerbahçe, Arda Güler yerine Szymanski'yi transfer edecek Fenerbahçe, Arda Güler'in vedası sonrası 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski için resmi girişimlere başladı.

Yeni sezonda transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan takımı da İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, genç futbolcu Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transfer olması sonrasında yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Arda'nın vedası sonrasında orta sahadaki boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertliler İsmail Kartal'ın acil raporu sonrasında bonservisi Rus ekibi Dinamo Moskova'da olan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.

Resmi girişimler başladı

Nexus Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç yıldız Sebastian Szymanski için resmi girişimlere başladı. Oyuncunun Fenerbahçe’nin yaptığı satışlardan çok etkilendiği öğrenildi.

Szymanski, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen yıldız oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.