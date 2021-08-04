Sol taraf için Sead Kolasinac’ı bekleyen Fenerbahçe, sağ kanadı da bir diğer Arsenal’li Cedric Soares ile güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe , Arsenal’in iki yıldızı için harekete geçti. 3-4-2-1 sistemiyle başarı kovalayacak olan Pereira, bu taktiğin en kritik bölgesi olarak görülen her iki kanat bekine de takviye yapılması yönünde yönetime rapor sunmuştu. Sarı-lacivertliler, sol taraf için Sead Kolasinac’ı gözüne kestirdi.

Mesut Özil’in yakın arkadaşı olan Boşnak oyuncu ile ilk temas kuruldu, görüşme olumlu geçti.

MESUT DEVREDE

İşin ciddiye binmesi için Kolasinac’ın Arsenal ile bonservisini almak için yaptığı görüşmelerin neticelenmesi bekleniyordu. Bu süreçte Mesut’un da sık sık yakın arkadaşıyla görüşme yaptığı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, sağ kanat beki konusunda Aleix Vidal’e teklif yapmıştı ancak bu bölge için Cedric Soares ismi de gündeme geldi.

Kolasinac gibi Cedric de Arsenal’de forma giyiyor. Teknik patron Pereira’nın, şartları kulübe uygun olursa önceliğin vatandaşı Cedric’e verilmesini istediği kaydedildi.

DEVID DEIN İDDİASI

İngiliz ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fanatik’in haberine göre; bu transferde, Ali Koç’un yakın dostu olan, Arsenal’in eski yöneticisi David Dein’in de devreye girebileceği iddia edildi. Arsenal’de forma şansı bulmakta zorlanan Cedric’in ayrılmak istediği ve sarı-lacivertlilere sıcak baktığı kaydedildi.