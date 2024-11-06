Fenerbahçe, Atletico Madrid'den sol bek alıyor: Reinildo iddiası

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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara şimdiden başladı. Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasından dolayı öncelikli hedef sol bek.

Bazı isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak ise Atletico Madrid'in yıldızı Reinildo Mandava geldi.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki sol bek için milli arada İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mozambikli oyuncu için Fenerbahçe, bonservis ödemek istemiyor.

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Fransız ekibi Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Mandava, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.