Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Deneyimli orta sahanın vedası açıklandı Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun, satın alma opsiyonuyla birlikte İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Portekizli futbolcunun kiralık sözleşmesinde 4 milyon euroluk opsiyonlu satın alma bedeli de bulunuyor.

Deneyimli futbolcunun sezon sonuna kadar olan maaşı da İspanyol kulübü tarafından karşılanacak.

Resmen açıklandı

2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

18 maçta 1 gol 1 asist

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 18 maça çıkan Crespo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Akıllarda Galatasaray'a attığı gol kaldı

2 sezon önce Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikasında gol atan Miguel Crespo, kulaklarını kapatarak yaptığı gol sevinciyle dikkat çekmişti.