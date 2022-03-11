Fenerbahçe, Ayrton Lucas'a teklif yaptı

Fenerbahçe, Ayrton Lucas'a teklif yaptı

Fenerbahçe'nin sol bek arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler Rusya'dan ayrılma ihtimali yüksek olan Ayrton Lucas ile görüşüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ve ABD'nin Rusya'ya yaptığı yaptırımlar futbolda da devam ediyor.

Birçok organizasyondan men edilen Rusya'ya bir darbe de FIFA'dan geldi.

FIFA'nın ülkede bulunan yabancı futbolculara sezon sonuna kadar istedikleri takımlarla anlaşma hakkı tanıması üzerine bazı isimler takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdi.

İvedi şekilde sol beke ihtiyacı olan Fenerbahçe de Spartak Moskova forması giyen Ayrton Lucas'a teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ülkeyi terk etmek istemesi halinde Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

MENAJERİ RUSYA'DA KAL DİYOR

Menajeri Carlos Leite’nin, “Spartak’da kalma” tavsiyesinde bulunduğu 24 yaşındaki sol bekin kararı bekleniyor.

Fenerbahçe ise Leite’ye, bu transferi en geç önümüzdeki hafta bitirmemeleri halinde geri çekilecekleri mesajını yolladı.

Bu sezon 28 maça çıkan Lucas performansıyla alkış alan bir oyuncu olarak dikkat çekti.