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- Fenerbahçe, Barış Sungur'u da renklerine bağladı
Fenerbahçe, Barış Sungur'u da renklerine bağladı
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'un genç futbolcusu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
- AA
- 08.08.2020 - 23:15
Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. transferini de duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır."