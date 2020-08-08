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    Fenerbahçe, Barış Sungur'u da renklerine bağladı

    Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'un genç futbolcusu Barış Sungur'u kadrosuna kattığını açıkladı.
    • AA
    • 08.08.2020 - 23:15
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    Fenerbahçe, Barış Sungur'u da renklerine bağladı

    Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, 5. transferini de duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyu, 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak sözleşme, 5 sezonluk imzalanmıştır."

    Fenerbahçe, Barış Sungur u da renklerine bağladı #1

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