Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz ile anlaştı Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı transfer etti.

AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

3 yıllık sözleşme imzaladı

Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

"Fenerbahçe'yi duyunca hiç düşünmeden tamam dedim"

İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu,

Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur.

ifadelerini kullandı.



Galatasaray alt yapısından yetişti, paylşımı kriz çıkardı

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde 2-0 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi" sözünü beğenmişti.

Bartuğ Elmaz'ın kariyeri

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ Elmaz, kariyerinde A Takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.