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Fenerbahçe, Bastos ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Bastos ile prensipte anlaştı

Gelecek sezon iyi bir kadro kurup şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Lazio'nun deneyimli stoperi Bastos ile prensip anlaşmasına vardı.