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Fenerbahçe, Bastos ile prensipte anlaştı
Gelecek sezon iyi bir kadro kurup şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Lazio'nun deneyimli stoperi Bastos ile prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 11:02
- Güncelleme : 19.08.2020 - 11:02
Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Bartolomeu Jacinto Quissanga kısa adıyla Bastos ile görüşmelerine devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin, Angolalı stoperle birkaç gündür sürdürdüğü görüşmeler mutlu sonla noktalandı. Kanarya, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla her konuda anlaştı.
EROL BULUT BEKLENİYOR
Bastos ve kulübü Lazio ile el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, transferi resmiyete dökmek için teknik direktör Erol Bulut'un raporunu beklediği kaydedildi. Bulut'un onay vermesi halinde Bastos transferi resmen açıklanacak.
Öte yandan Vedat Muriç'in de kısa süre sonra Lazio'ya transfer olması bekleniyor.