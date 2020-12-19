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    Fenerbahçe, Batuhan Topçu'nun peşinde

    Genç yetenekleri Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam eden sportif direktör Emre Belözoğlu, bu kez Sarıyer forması giyen Batuhan Topçu'yu listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 12:13
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    Fenerbahçe, Batuhan Topçu'nun peşinde

    Sezon başında İsmail Yüksek ve Barış Sungur’u gibi gelecek vadeden isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yetenek avına ocak ayında da devam edecek.

    Fenerbahçe, Batuhan Topçu nun peşinde #1

    EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

    Emre Belözoğlu’nun gözü bu kez Sarıyer’in U17 takımında forma giyen Batuhan Topçu’da.

    Fenerbahçe’nin gözlemcileri, 2004 doğumlu olan, sol kanat, forvet arkası ve forvette görev yapan Batuhan için detaylı rapor hazırladı.

    Fenerbahçe, genç futbolcu çin Sarıyer’in kapısını çalacak.

    Fenerbahçe, Batuhan Topçu nun peşinde #2

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