Fenerbahçe, Batuhan Topçu'nun peşinde

Genç yetenekleri Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam eden sportif direktör Emre Belözoğlu, bu kez Sarıyer forması giyen Batuhan Topçu'yu listesine aldı.

Sezon başında İsmail Yüksek ve Barış Sungur’u gibi gelecek vadeden isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yetenek avına ocak ayında da devam edecek.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Emre Belözoğlu’nun gözü bu kez Sarıyer’in U17 takımında forma giyen Batuhan Topçu’da.

Fenerbahçe’nin gözlemcileri, 2004 doğumlu olan, sol kanat, forvet arkası ve forvette görev yapan Batuhan için detaylı rapor hazırladı.

Fenerbahçe, genç futbolcu çin Sarıyer’in kapısını çalacak.