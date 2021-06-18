Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko geçen sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko kadrosunu yerli bir isimle güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüp geçen sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferin ardından konuşan Akpınar, "Bu formayı büyük bir gurur ile üstümde taşıyacağım ve bu renklere layık olmak için elimden gelen herşeyi yapacağım. Beni biraz tanıyan herkes bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Benim için bir çocukluk hayali gerçek oluyor." dedi.

İSMET AKPINAR KİMDİR?

22 Mayıs 1995 tarihinde Almanya’nın Hamburg kentinde dünyaya gelen İsmet Akpınar, basketbola Rist Wedel formasıyla adım attı. Henüz 16 yaşında Rist Wedel forması giymeye başlayan İsmet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında bu takımın başarısı için ter döktü. 2013-14’te Alba Berlin’e geçen İsmet, 2016-17 sezonunun sonuna dek Alba formasını taşıdı.

İsmet Akpınar, Alba Berlin ile 2016 yılında Almanya Kupası’nı kazandı. 2017-18 ve 2018-19’da Ulm forması giyen İsmet, takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Her iki sezonda da EuroCup’ta mücadele eden İsmet, özellikle 2018-19 sezonunda yakaladığı 11.1 sayı (%51.9 iki sayı, %41.3 üç sayı, %85 serbest atış), 3.1 asist, 1.8 ribaund, 10.3 verimlilik ortalamalarıyla dikkat çekti.

2018-19’da ülkemizde Beşiktaş ’a transfer olan İsmet, sezonun son bölümünü ise Bayern Münih formasıyla tamamladı. Başarılı oyuncu, son sezonunda ise Bahçeşehir Koleji’yle yine EuroCup’ta boy gösterdi ve bu organizasyonda 10.8 sayı (%53.8 iki sayı, %41 üç sayı, %100 serbest atış), 2.1 asist, 1.1 ribaund, 8.9 verimlilik puanı ortalamalarına erişti.