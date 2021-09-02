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    Fenerbahçe, Berisha transferini duyurdu

    Fenerbahçe, Berisha transferini duyurdu

    Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 19:08
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 19:25
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    Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

    Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağlamıştı. 23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a gelmişti.

    SÖZLEŞME 4 YILLIK

    Sarı-lacivertliler yeni forvetini açıkladı. 23 yaşındaki forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

    Oyuncu Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.

    TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜBÜNE GELDİM

    Berisha yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Hedeflerimize ulaşmak için ve taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe, Berisha transferini duyurdu #1

    28 MAÇTA 14 GOL

    Alman golcünün geçen sezonki istatistikleri de göz dolduruyor. 28 maçta 14 gol 8 asistle Bundesliga'da öne çıkan isimlerden biri olan 23 yaşındaki oyuncu bu yıl da 2 maçta 1 gol atmıştı.

    Fenerbahçe, Berisha transferini duyurdu İZLE

    Fenerbahçe, Berisha transferini duyurdu #2

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