Fenerbahçe, Boubakary Soumare ile ilgileniyor Fenerbahçe, transfer döneminde sürpriz bir hedef belirledi: Leicester City'de forma giyen Fransız ön libero Boubakary Soumare.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem orta saha...

Sarı-lacivertlilerin, Leicester City'nin 25 yaşındaki oyuncusu Boubakary Soumare ile ilgilendiği öğrenildi.

Orta saha takviyesi için değerlendirilen isimlerden biri olan deneyimli futbolcu için, önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Soumare, geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Bu süreçte 34 maça çıkan futbolcu, toplam 2682 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Temmuz 2021’den bu yana Leicester City'de oynayan Soumare'nin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değerinin 14 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.