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    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için Ozan Tufan'ı önerdi

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için Ozan Tufan'ı önerdi

    Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sağ bek arıyor. Antalyaspor'a Bünyamin Balcı için Ozan Tufan takasta önerildi.
    • 24.05.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:37
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    Fenerbahçe, yeni teknik direktörü resmen açıklanmasa da transfer için çalışmalar sürüyor.

    Sarı-lacivertli ekip, Karagümrük maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Nazım Sangare'nin yerine sağ bek arıyor.

    Antalya 5 milyon euro istiyor

    İlk hedef Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı. Antalya, sağ bek dışında sağ açık ve ön libero da oynayan oyuncu için 5 milyon euro istedi.

    Bünyamin, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istese de Akdeniz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için rakamı indirmiyor.

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için Ozan Tufan ı önerdi #1

    Pazarlıklar yapılacak

    Fenerbahçe de Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde iki kulübün yetkilileri pazarlık için bir araya gelecek.

    Süper Lig'de bu sezon 34 maça çıkan Bünyamin, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

    4 ay önce Premier Lig'deydi

    Bilindiği üzere Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiralanmış devre arasında geri alınmıştı.

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için Ozan Tufan ı önerdi #2


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