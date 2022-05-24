Fenerbahçe, Bünyamin Balcı için Ozan Tufan'ı önerdi

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sağ bek arıyor. Antalyaspor'a Bünyamin Balcı için Ozan Tufan takasta önerildi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü resmen açıklanmasa da transfer için çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, Karagümrük maçında ön çapraz bağlarından sakatlanan ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen Nazım Sangare'nin yerine sağ bek arıyor.

Antalya 5 milyon euro istiyor

İlk hedef Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı. Antalya, sağ bek dışında sağ açık ve ön libero da oynayan oyuncu için 5 milyon euro istedi.

Bünyamin, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istese de Akdeniz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için rakamı indirmiyor.

Pazarlıklar yapılacak

Fenerbahçe de Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde iki kulübün yetkilileri pazarlık için bir araya gelecek.

Süper Lig'de bu sezon 34 maça çıkan Bünyamin, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

4 ay önce Premier Lig'deydi

Bilindiği üzere Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a kiralanmış devre arasında geri alınmıştı.