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    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı'yı istiyor

    Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.
    • 22.05.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:40
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    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı'yı istiyor

    Süper Lig'de İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı galibiyet ile puanını 73'e yükseltti ve ligi 2. sırada tamamladı.

    Takımda teknik direktör belirsizliği devam ederken kadrosunu güçlendirmeyi isteyen sarı-lacivertli ekip, sağ bek eksiğini Antalyaspor'dan gidermek istiyor.

    Fenerbahçe,  Bünyamin Balcı'ya talip

    NTV Spor'un haberine göre; Ali Koç başkanlığındaki kulüp, Antalyaspor altyapısında yetişen ve şu anda da a takım forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Bünyamin Balcı ile ilgileniyor.

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı yı istiyor #1

    5 milyon euro bonservis bedeli isteniyor

    Akdeniz ekibi, genç futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

    Teknik direktör sorunu çözüldükten sonra yönetimin resmi pazarlıklara başlayacağı ifade ediliyor.

    Skora 6 kez katkı sağladı

    Bünyamin Balcı, bu sezon Antalyasapor formasıyla 37 maçta görev aldı. Başarılı sağ ayak, 2 kez topu filelerle buluştururken 4 kez de gol pası verdi.

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı yı istiyor #2

    Fenerbahçe, Bünyamin Balcı yı istiyor #3


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