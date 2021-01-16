Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
280.000
-2.08%
EXEN Coin
12.40
5.44%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında

    Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında

    Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Kapacak için Bursaspor ile görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 11:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yerli ve yabancı futbolcu transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bursaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak için resmi girişimlere başladı.

    BURAK TAMAM SIRA BURSASPOR'DA

    TRT Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı başladı.

    Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında #1

    BURAK'IN GÖZLEMCİ RAPORLARI OLUMLU

    Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi.

    1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

    Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

    Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında forma giyebilen genç futbolcu bu sezon 17 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir