Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında

Fenerbahçe Burak Kapacak için pazarlık masasında

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Kapacak için Bursaspor ile görüşmelere başladı.

Yerli ve yabancı futbolcu transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bursaspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak için resmi girişimlere başladı.

BURAK TAMAM SIRA BURSASPOR'DA

TRT Spor'da yer alan habere göre; Burak Kapacak, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. İki kulüp arasında resmi görüşmeler ve bonservis pazarlığı başladı.

BURAK'IN GÖZLEMCİ RAPORLARI OLUMLU

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi.

1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı.

Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

Sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında forma giyebilen genç futbolcu bu sezon 17 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.