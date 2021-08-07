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    Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı attı. Genç futbolcu formayı da sırtına geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2021 - 20:25
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 21:53
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    Fenerbahçe, Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    BURAK'TAN İLK SÖZLER

    Fenerbahçe taraftarına video ile seslenen Burak Kapacak "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım." ifadelerini kullandı.

    Burak Kapacak: "Fenerbahçe Futbol Okulu'nda oynadım ve nasıl büyük bir kulüp olduğumuzu o yaşta anlayabiliyorsunuz. Oradan, buraya uzanan bir yol var. Sonu güzel oldu. İyi ki buradayım. İyi ki Fenerbahçe diyen milyonlara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Fenerbahçe'nin adını zaferlere yazdırmak için mücadele edeceğim."

    Formayı sırtına geçiren genç oyuncu poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı #1

    Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı #2

    Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı #3

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