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- Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı
Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak'ın 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
- 07.09.2022 - 17:04
Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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