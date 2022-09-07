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    Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı

    Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak'ın 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
    • 07.09.2022 - 17:04
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    Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı

    Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük'e kiraladı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Ayrıntılar geliyor...


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