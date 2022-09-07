Fenerbahçe Burak Kapacak'ı Karagümrük'e kiraladı

Sarı-lacivertliler, Burak Kapacak'ın 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekiperinden Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak’ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...