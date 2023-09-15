Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Sivasspor'a kiraladı Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a kiraladığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Burak Kapacak transferini bitirdi.

Teknik Direktör Servet Çetin'in bizzat istediği futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten 1 yıllığına kiralandı.

"Bir sezonluğuna Sivasspor'a kiralanmıştır"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncularımızdan Burak Kapacak bir sezonluğuna Sivasspor'a kiralanmıştır.

Burak Kapacak, bugüne kadar Bursaspor, Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giydi. Kariyerinde 166 maça çıkan Kapacak, 12 gol atarken, 28 kez de sarı kart gördü.